Esperando uma graninha do IR? Consulte o 5º lote de restituição do Imposto de Renda

Para quem está contando com aquele dinheirinho extra no final do mês, a Receita Federal libera hoje, a partir das 10h, a consulta ao quinto e último lote programado da restituição do Imposto de Renda 2023.

O pagamento, segundo a Receita, será feito no dia 29 de setembro, na conta corrente informada na declaração. Quem não receber a devolução do imposto neste lote está automaticamente na malha fina da Receita Federal e poderá ser notificado para prestar esclarecimentos.

Para consultar o quinto lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br).

Quem ficar retido na malha fina pode consultar qualquer pendência e fazer uma retificação diretamente no site e-CAC. Lá é possível ver o status da declaração, verificar todas as pendências e o motivo da declaração estar retida e fazer as devidas correções. O endereço é https://cav.receita.fazenda.gov.br/.

Para acessar, basta informar o CPF, o código de acesso que deverá ser gerado pelo contribuinte e a senha, ou fazer login com conta Gov.br.

A Receita Federal não informou o número de contribuintes que vai receber a restituição do Imposto de Renda neste lote. O último foi pago em 31 de agosto e beneficiou 6.118.310 contribuintes.