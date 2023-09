Corpo de menina de 8 anos é achado dentro de poço; vídeo mostrou quando ela foi sequestrada

A Polícia Civil investiga a morte da menina Lana Araújo Lopes, de 8 anos, que foi encontrada dentro de um poço, no Jardim Lucélia, na Zona Sul de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o último dia 13, quando teria sido sequestrada de casa. Um vídeo divulgado pelo “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, mostrou quando ela foi levada por um vizinho, de 13 anos, que deu várias versões sobre o caso (veja abaixo).

De acordo com o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Lana estava em casa com o irmão, de 15 anos. A mãe dela tinha saído para fazer compras em um supermercado no bairro. Em um momento de distração do rapaz, a criança foi para a rua, onde encontrou o vizinho.

Imagens de câmeras de segurança mostraram os dois andando pelas ruas. Cerca de 40 minutos depois, o adolescente voltou para casa, mas já sem a menina. O menor foi identificado e ouvido pela polícia, mas apresentou várias versões diferentes para o que teria acontecido naquela noite.

A mãe contou que ele sofre com problemas psicológicos e faz uso de remédios controlados, porém, ainda não apresentou os laudos médicos que comprovem a condição.

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as investigações do caso ainda estão em andamento. Uma denúncia anônima apontou onde estava o corpo, que ainda estava com as mesmas roupas do dia do desaparecimento. O poço fica a cerca de 500 metros da casa onde a menina morava.

“A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial. Na quarta-feira (20) a equipe do Geacrim, após ser cientificada do encontro de um corpo em um poço, seguiu ao local e constatou se tratar da criança desaparecida”, afirmou.

“O fato foi registrado pela 1ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP, que apura o envolvimento de um adolescente no crime, bem como atua para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos”, diz o texto.

A mãe de Lana e o avô do adolescente que a levou de casa também são investigados pela polícia, conforme a reportagem do “Brasil Urgente”.

