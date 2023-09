Caso Ana Sophia: polícia decreta prisão de suspeito foragido e dá detalhes do crime

Ana Sophia Gomes, de apenas oito anos, continua desaparecida desde a tarde de 4 de julho, após ter saído de casa para brincar na casa de uma amiga no distrito de Roma, em Bananeiras, no Agreste paraibano. No entanto, o caso teve outro giro importante na manhã dessa sexta-feira (22).

De acordo com o G1, a Justiça decretou a prisão temporária de Tiago Fontes Silva Rocha por homicídio qualificado, após pedido da Polícia Civil. O suspeito está foragido desde o início do mês, logo após de ter a casa vistoriada pela polícia.

As autoridades usaram as declarações para reforçar que qualquer cidadão que encontre o suspeito pode prendê-lo.

Na última coletiva de imprensa realizada, a Polícia Civil informou que uma perícia constatou que, no dia do desaparecimento, Ana Sophia entrou na casa de Tiago e não foi mais vista após isso.

“A dinâmica de como aconteceu o fato nós estamos nos aprofundando mais e não tenho como divulgar, pois são dados restritos aos investigadores, mas pela dinâmica dos fatos, não temos dúvidas de que o crime recaiu sobre a menina naquele imóvel. Quanto ao corpo, só vai ser fechada essa situação com a prisão do Tiago”, disse o delegado Pablo Everton, do núcleo de homicídios da Polícia Civil em Solânea.

A defesa do acusado declara que ainda estuda qual instrumento irá utilizar no enfrentamento da prisão e que não descarta a impetração de um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça.

A casa de Tiago foi alvo de buscas e apreensões em agosto de 2023 e os delegados alegam que não há indícios de que o corpo da menina estaria enterrado no local.

“Não existe quintal ou terra nua na casa, é tudo coberto por piso, cimento ou concreto, e pela lógica dos fatos, a dinâmica de como tudo aconteceu, acreditamos que a criança foi retirada de lá após ser morta. Não podemos revelar mais que isso para não prejudicar a investigação”, responderam.

Tiago é marido da vice-diretora da escola onde Ana Sophia estudava e teria conhecimento da rotina da criança, pois brincava com as próprias filhas, na frente da casa da menina, uma vez que o sogro dele mora na casa em frente à de Ana Sophia.

