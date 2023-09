Vídeo impressionante mostra criança caindo de carro em movimento durante curva em Vinhedo (SP)

Um vídeo impressionante captado por câmera de segurança captou o momento em que uma criança cai de um carro em movimento durante uma curva. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (16) em em Vinhedo (SP).

De acordo com o g1, testemunhas informaram que a criança era uma menina, que chorou bastante devido ao susto, mas que não apresentava ferimentos.

Ainda segundo a matéria, o veículo foi identificado pela Guarda de Vinhedo como sendo de Campinas (SP) e as imagens foram encaminhadas para a Policia Civil, que apura o caso.

Conforme observado nas imagens, a porta traseira do veículo se abre durante uma curva à direita em uma rotatória localizada no bairro Capela. A criança cai no chão e o carro segue em frente.

O veículo que vinha em seguida consegue frear e a criança atravessa a rua. Um homem e uma mulher que passavam pela calçada e também o motorista de outro carro correm em direção a criança.

De acordo com a EPTV, filiada local da Rede Globo, o homem que conduzia o carro em que a criança estaca parou no final da rua e foi buscar a criança a pé. Não foi informado qual o parentesco entre eles.

Confira o momento do acidente a seguir:

INACREDITÁVEL 😱: VINHEDO. 🎥Imagens de câmera de vigilância de um estacionamento mostram criança caindo de carro em movimento, após a porta se abrir. O acidente ocorreu nesta manhã de quarta-feira (20), na rotatória da Praça da Bíblia, no Bairro Capela, e a criança está bem. pic.twitter.com/A0le4oP8dc — Não Foi Acidente (@OficialNFA) September 21, 2023

