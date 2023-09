Vereador que defende cura do autismo na ‘na chibata’ vai ser investigado

Um inquérito policial vai determinar se o vereador Eúde Lucas (PDT), atual presidente da Câmara Municipal de Jucás, no interior do Ceará, cometeu crime de discriminação contra pessoas com deficiência ao sugerir que o autismo se cura “na peia” ou “na chibata”.

O vereador fez um pronunciamento no plenário da Câmara nesta quarta-feira, transmitido online, ironizando a fala da atriz Letícia Sabatella no programa Fantástico de domingo, onde ela afirma ter recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Tem uma declaração que os artistas, os autores, sei lá... tá rondando. Eu digo ‘eu era autista’, só que meu pai tirou o autista na peia. Naquele tempo tirava autista era na chibata. Porque era um menino meio traquina”, disse o vereador em seu pronunciamento.

O discurso do vereador repercutiu e a OAB e o Ministério Público pretendem acionar o parlamentar judicialmente. Segundo o advogado Emerson Damasceno, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional, a fala do vereador Eúde Lucas “é no mínimo lamentável”.

O vereador emitiu um comunicado posteriormente lamentando que tenha sido mal interpretado e dizendo que não teve a intenção de ofender ninguém e que se expressou de maneira equivocada. Eúde disse também que em seu discurso se referia ao tratamento que recebeu de seu próprio pai.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um distúrbio das funções do neurodesenvolvimento que pode acarretar alterações na comunicação, comportamento e interação social, de acordo com o Ministério da Saúde.