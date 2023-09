‘Punhetaço’ leva à expulsão de mais um; já são sete os estudantes punidos por se masturbarem em torneio de vôlei feminino

Mais um estudante de medicina envolvido no episódio de masturbação coletiva durante um torneio em São Carlos, que ganhou as redes sociais com o apelido de ‘punhetaço’, foi expulso pela Universidade Santo Amaro (Unisa).

Os primeiros seis haviam sido expulsos no início da semana por decisão do Conselho Universitário da faculdade. A decisão foi tomada após a repercussão do vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando os alunos da faculdade mostrando o pênis durante uma partida de vôlei do Intermed, os jogos das faculdades de medicina de São Paulo. O sétimo foi expulso nesta terça-feira.

De acordo com o reitor da Unisa, todos os expulsos são homens e mataram aula para participar dos jogos realizados em São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo ele, as imagens ainda estão sendo apuradas e podem levar à expulsão de mais alunos.

Olá @UnisaOficial - o Brasil está esperando o posicionamento de vcs quanto aos alunos de medicina q se masturbaram publicamente nos jogos universitários, cometendo crimes.



— Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 17, 2023

A Polícia Civil instaurou inquérito e acredita que pelo menos 15 estudantes estejam envolvidos no ato e disse que os acusados podem responder por crime de ato obsceno, com pena de até 1 ano, ou por importunação sexual, com pena prevista de até 5 anos de cadeia.

Alunos da universidade ouvidos durante as investigações disseram que não houve um “punhetaço” e que os estudantes mostraram o pênis em resposta à torcida adversária, formada por alunos da Universidade São Camilo, que estava mostrando a bunda para provocá-los.

O vídeo dos estudantes tomou tal proporção que até mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou de Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU, para o ministro da Educação, Camilo Santana, cobrando providências contra os estudantes envolvidos. Lula classificou o ato como inadmissível.