Calor extremo já começa ser sentido na cidade de São Paulo nesta sexta-feira

A massa de ar quente que predomina em quase todo o território nacional fez com que três cidades brasileiras batessem recorde de calor nesta quarta-feira e amanhã começa a escalada do calor no estado de São Paulo, com previsão de sol forte, baixa umidade e temperatura de até 35ºC na Capital.

O ápice do calor deve ser atingido entre sábado e domingo, quando os termômetros podem chegar a 38ºC, fazendo a cidade de São Paulo também bater seu recorde histórico de calor.

As cidades que podem quebrar o recorde de temperatura neste final de semana, segundo a Climatempo, são:

São Paulo: até 38ºC

Rio de Janeiro: até 41ºC

Belo Horizonte: até 36ºC

Curitiba: até 35ºC

Vitória: até 36ºC

Campo Grande: até 39ºC

Cuiabá: até 43ºC

Goiânia: até 38ºC

Brasília: até 34ºC

Palmas: até 40ºC

Teresina: até 40ºC

MAIS QUENTES

As capitais que já atingiram a maior temperatura já alcançada nesta quarta-feira foram Campo Grande, com 36ºC, Goiânia, com 38,3ºC, e Boa Vista, onde os termômetros chegaram a marcar 40,6ºC.

FRIO

Enquanto os estados do sudeste, centro-oeste, norte e nordeste sofrem a massa de ar quente, no sul do país a chegada de uma nova frente fria trouxe mais chuva e queda na temperatura.

A massa de ar frio, no entanto, não deve ajudar a refrescar a temperatura nos outros estados, já que uma área de alta pressão no centro do país está formando um bloqueio atmosférico que impede que a frente fria avance pelo sudeste e centro-oeste do Brasil.