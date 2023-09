Servidora pública denuncia que médico fez cirurgia no joelho errado: “Muito grave para quem sofre”

A servidora pública Bianca Petermann Stoeckl, de 42 anos, denunciou o médico Luciano Malerba por erro durante uma cirurgia, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em abril deste ano, ela foi internada no Hospital da Unimed para uma operação no joelho esquerdo. No entanto, ao acordar da anestesia, percebeu que o procedimento tinha sido feito no direito.

“Acordei na sala do pós-operatório e aí eu não estava sentindo a minha perna direita, mas achei que fosse por causa da anestesia [...] quando levantei a coberta, meu joelho direito é que estava operado. Chamei a equipe e falei ‘o médico operou a minha perna errada’ e aí (disseram) ‘mas será?’, e eu disse ‘eu tenho certeza’”, contou ela, em entrevista à RPC, reproduzida pelo site G1.

“Poxa, é meu joelho, eu não sou uma cadeira, que troca um parafuso ali. Eu não sei o que isso vai me dar de problema no futuro. Eu me sinto como se eu fosse um pedaço de qualquer coisa. Erro médico é uma coisa muito grave para quem sofre”, lamentou ela.

A cirurgia foi realizada no último dia 24 de abril. Logo após receber alta, a servidora pública procurou a polícia e denunciou o caso. Um inquérito foi instaurado pelo crime de lesão corporal grave. Em agosto deste ano, a delegacia encaminhou o caso ao Ministério Público do Paraná, que ainda analisa se vai oferecer denúncia contra Malerba.

A defesa do médico não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já a Unimed afirmou, em nota, que a paciente é assistida integralmente pela Instituição. Como ela procurou a Justiça, vai colaborar com as investigações com a ética médica que sempre respeitou.

Erro grave

Bianca afirma que precisava operar o joelho esquerdo depois que sofreu uma lesão ao praticar exercícios. Porém, acabou com um parafuso no membro direito.

Depois do “erro grave”, ela foi submetida a um novo procedimento, desta vez no joelho certo, em julho deste ano. A cirurgia foi feita por outro médico.

