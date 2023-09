São Paulo e mais 8 estados estão sob alerta de “grande perigo” por forte onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para nove estados brasileiros que devem ser duramente castigados pela forte onda de calor nos próximos dias, entre eles o estado de São Paulo.

A massa de calor que cobre boa parte do território brasileiro chegou ao sudeste e centro-oeste do país na segunda-feira e deve fazer a temperatura atingir a maçar de 43ºC em algumas regiões.

Por isso, o Inmet resolveu elevar o alerta, que estavam em nível laranja para a maioria desses estados, para vermelho, que significa “grande perigo”. Esse nível de alerta é acionado, segundo o Instituto, quando um fenômeno excepcional tem força para causar grandes danos e coloca em risco a vida de pessoas.

Os estados colocados em alerta vermelho são:

São Paulo (SP) Minas Gerais (MG) Rio de Janeiro (RJ) Paraná (PR) Mato Grosso (MT) Pará (PA) Goiás (GO) Mato Grosso do Sul (MS) Tocantis (TO)

CALOR EM SP

Termômetros devem passar de 36ºC no sábado Pixabay (Divulgação)

É esperado para o próximo final de semana um novo recorde de calor na cidade de São Paulo, segundo a Climatempo, com previsões de temperaturas entre 36ºC e 37ºC.

O dia mais quente registrado na cidade ocorreu em 2014, quando os termômetros chegaram a 37,8ºC no Mirante de Santana. Esse é considerado o recorde histórico e pode ser batido entre sábado e domingo, de acordo com os meteorologistas.

Junto com o calor, vem a queda drástica na umidade relativa do ar, que pode ser perigosa para as pessoas, pois causa problemas respiratórios, ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.