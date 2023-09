Espancada com cabo de rodo: jovem de 19 anos morre após ser atacada por companheiro, em SP

Isabela Cristina da Silva Lopes, de 19 anos, morreu após ser agredida com cabo de rodo, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Isabela Cristina da Silva Lopes, de 19 anos, que foi espancada até a morte com um cabo de rodo, em Ibaté, no interior de São Paulo. Segundo a investigação, o principal suspeito é o companheiro dela, Wesley Henrique Alonso, de 31, que foi preso. O homem alegou que a motivação do crime foi uma suposta traição.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (19). Conforme a polícia, a jovem estava em casa, com a filha de três anos, quando o companheiro a atacou. A filha viu tudo.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, soube que Isabella tinha dado entrada no Hospital de Ibaté, em estado grave, com lesões nas pernas, braços e tronco. Ela sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Assim, o companheiro dela foi preso em flagrante.

“O autor foi conduzido para a delegacia e ele assumiu que quebrou o cabo do rodinho na vítima. Perguntei quantas vezes ele agrediu e ele disse: ‘perdi as contas, dei no braço, nas pernas e depois peguei um pedaço de metal’”, relatou o delegado Gilberto de Aquino, responsável pelo caso, em entrevista ao site G1.

O investigador destacou que Alonso alegou que tinha sido traído. ”Ele disse que ao chegar em casa viu um homem pulando o muro da casa e começou a pressionar a mulher. Ela disse que queria largar dele e depois da criança dizer ‘vamos embora com o tio [nome do vizinho]’, ele ficou mais enfurecido. Ele foi bem frio”, revelou Aquino.

O homem foi atuado pelo crime de feminicídio, com qualificadora do crime ter sido praticado na frente de uma criança. A vítima já tinha uma medida protetiva contra o companheiro. Ele permanece preso, aguardando por uma audiência de custódia.

A defesa de Alonso não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

