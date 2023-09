Enel SP renegocia dívidas com pagamentos em até 12 parcelas e isenção de juros; veja os detalhes

Enel SP oferece parcelamento de débitos vencidos há mais de 61 dias com condições especiais

A Enel Distribuição São Paulo lançou nesta quarta-feira (19) uma campanha para renegociação de dívidas. Podem participar, até o dia 30 de setembro, clientes que têm fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Será oferecida a oportunidade de entrada de 10%, com parcelamento do débito em até 12 parcelas sem juros. Também haverá condições facilitadas para o pagamento à vista.

Segundo a distribuidora, os valores serão incorporados dentro das próprias contas de energia dos consumidores. As negociações podem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da Enel, como site, aplicativo, lojas de atendimento ou pela Central de Relacionamento (0800 727 2120).

“Estamos sempre buscando alternativas para flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes. Sabemos que muitos consumidores perderam emprego e renda e podem se beneficiar com a campanha”, afirma André Oswaldo, Diretor de Mercado da São Paulo.

A Enel é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil. Ela atende 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.

