Tiros, bebidas, cigarros e drogas: polícia investiga assassinatos de duas turistas em hotel de Maceió

A Polícia Civil investiga a morte das pernambucanas Ewellyn Hansen, de 30 anos, e Jéssica Cassandra Pereira da Silva, de 19, que foram mortas a tiros horas poucas horas depois de darem entrada em um hotel, em Maceió, Alagoas. Uma perícia no local encontrou bebidas alcoólicas, cigarros e drogas. A suspeita é que elas tenham sido vítimas de traficantes, já que três suspeitos foram vistos deixando o quarto. Os homens ainda são procurados.

Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã de sábado (16). Ewellyn, que era dona de uma empresa de bronzeamento artificial, e Jessica, que era design de sobrancelhas, moravam em Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife. Elas chegaram ao hotel na capital alagoana naquela madrugada e, segundo a polícia, foram mortas cerca de duas horas depois.

A polícia consultou as câmeras de segurança e verificou que três homens estavam no local antes da chegada das vítimas. Eles usaram um carro de placa clonada, no qual fugiram, e depois o abandonaram.

“O que sabemos é que elas entraram pela manhã e uma delas já conhecia um dos suspeitos. Pouco tempo depois [de chegarem], eles efetuaram os disparos. Todo o fato criminoso ocorreu dentro do quarto e saíram calmamente do local”, explicou a delegada Talita Aquino, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ao site UOL.

“A gente não descarta que elas tenham sido atraídas para o local para que fosse cometido o crime. Aparentemente foram pegas de surpresa e não tiveram chance de se defender, sem marcas de violência”, ressaltou a investigadora.

A perícia no local ainda encontrou duas chaves de outros quartos do hotel, o que pode indicar que os suspeitos também tinham reserva no local.

