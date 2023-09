Paulistano deve enfrentar dia com mais calor e chuva nesta terça-feira

A forte massa de ar quente que predomina sobre grande parte do país continua mantendo o forte calor no estado de São Paulo nesta terça-feira, de acordo com a Climatempo.

Para esta terça, os termômetros devem atingir na parte da tarde a máxima de 34ºC, mas o calor está fazendo crescer a presença de nuvens carregadas, e e pode chover forte à tarde e `a noite na Grande São Paulo e região de Campinas.

O forte calor que domina o estado de São Paulo deve continuar até o final do mês, de acordo com os meteorologistas, com máximas previstas de 36ºC.

Desta quarta até domingo a variação de temperatura na capital deve ficar entre 33ºC e 35ºC, e não há previsão de que volte a chover na Grande São Paulo nos próximos dias, muito pelo contrário, o maior problema do paulistano na semana deve ser a baixa umidade do ar, que pode chegar a apenas 22% durante as tardes.

No sul do país, uma frente fria leva grande quantidade de umidade ao Rio Grande do Sul, trazendo chuva forte para boa parte do estado. A passagem da frente fria, porém, não tem força para derrubar o calor da massa de ar quente e sua passagem deve se limitar a mais chuvas na região e temporais em alguns locais, com rajadas de vento de até 70 km/h no oeste do estado, planaltos sul e norte de Santa Catarina, serra e litoral sul catarinense, sudoeste e sul do Paraná.

Esse região deve concentrar as mais altas taxas de chuva acumulada nos próximos dez dias, repetindo o padrão de precipitação registrado neste mês de setembro no Rio Grande do Sul, que já acumulou quase 500 mm de chuva em algumas cidades.