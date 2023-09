Médica morta em tentativa de assalto no Paraná queria ser obstetra: “Sonhos foram arrancados”

A família da médica Thayani Garcia, de 28 anos, que morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto, em Maringá, no Paraná, está inconsolável. A jovem, que se formou em medicina na Bolívia, tinha acabado de passar no exame para reconhecimento do diploma e poder trabalhar no Brasil. Prima dela, a pedagoga Tallita Daniella Moria, de 37, contou que a vítima planejava fazer uma especialização em obstetrícia, mas teve os planos interrompidos de forma cruel.

“Era sempre animada, gostava de contar histórias e era apaixonada pela filha de 7 anos. Estava muito feliz em ter conquistado o direito de exercer medicina aqui no Brasil. Era uma jovem com muitos sonhos que foram arrancados. Estamos com uma tristeza sem fim”, lamentou Tallita, em entrevista ao site UOL.

Segundo a pedagoga, a mãe da jovem e a filha estão muito abaladas. “A mãe dela está sendo medicada, pois entrou em estado de choque e a filhinha perguntou se era verdade que ela nunca mais ia ver a mãe. Isso me deixou pior do que já estava. A filha é uma doçura de menina, está sofrendo sem entender o que está acontecendo”, relatou a prima.

Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, Thayani estava em Maringá há pouco mais de um mês. Ela resolveu se mudar para a cidade, onde a família do pai morava, enquanto se preparava para prestar o Revalida, que é um exame de certificação de diplomas de instituições de ensino do exterior.

“Ela foi para Maringá porque a família do pai dela mora lá. Então, ela não ficaria sozinha para estudar e fazer o Revalida. Ela fez e recebeu o diploma de revalidação há 10 dias. Ela já tinha um emprego em vista, mas não sabemos onde era. A mãe dela, inclusive, estava se mudando para cá, para ficar com ela e com o irmão dela, que também tinha se mudado para Maringá. A mãe era tudo para ela”, disse a pedagoga.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite de sábado (16), no bairro Conjunto Requião, em Maringá. Thayani deixava a casa da avó, após um jantar, quando os criminosos se aproximaram. A médica teria tentado arrancar com o carro, quando eles atiraram.

Primo da jovem, Jackson Vinícius da Silva saiu correndo da casa ao ouvir os disparos e também foi ferido. O rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já a médica foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas eles constataram a morte dela ainda no local.

Os criminosos fugiram sem levar nada após o crime. No entanto, dois suspeitos, ambos de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar na tarde de domingo (17) e autuados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo a corporação, um deles atirou contra a médica e o outro forneceu a arma, que foi apreendida e passa por perícia. Um terceiro suspeito de envolvimento no caso ainda é procurado.

LEIA TAMBÉM: