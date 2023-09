Discussão por guarda de criança: ex-genro é suspeito de matar sogra, na Zona Norte de SP

A Polícia Civil investiga o assassinato da enfermeira Elaine Ataíde Martins, de 52 anos, em Perus, na Zona Norte de São Paulo. O suspeito pelo crime é o ex-genro dela, identificado como Rafael de Souza Zaghetto, de 34. O homem teria discutido com a filha da vítima por causa da guarda do filho que têm em comum e, na sequência, atirou na sogra.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (18). A polícia analisa imagens de câmeras de segurança, que flagraram o momento em que Zaghetto desce uma escadaria na direção da casa da enfermeira. Logo depois, é possível ouvir um barulho, semelhante a um tiro. Em seguida, o suspeito aparece correndo e deixando o local. Testemunhas contaram que o ex-genro baleou a sogra e fugiu.

Elaine foi encaminhada em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus. Ela chegou

a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A enfermeira trabalhava no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A filha dela, Ellen, de 23 anos, teve um relacionamento com o suspeito por seis anos, período em que tiveram um filho. No dia do crime, ele teria tentado buscar o filho na escola sem a devida autorização da mãe e eles discutiram. A confusão resultou na morte da vítima.

O caso foi registrado como feminicídio e porte ilegal de armas. O suspeito, que já tinha antecedentes criminais por roubo, não tinha sido localizado até a manhã desta terça-feira (19).

Homem suspeito de matar ex-sogra foi flagrado nas proximidades da casa dela após o crime, em Perus, na Zona Norte de SP (Reprodução)

