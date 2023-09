Dentista dos famosos: polícia encontra marcas de sangue no local da morte de Rafael Puglisi

A Polícia Civil investiga a morte do cirurgião dentista Rafael Puglisi, de 35 anos, conhecido por atender diversos famosos. Ele teria batido a cabeça ao mergulhar na piscina de casa, em Barueri, na Grande São Paulo, e não resistiu aos ferimentos. O delegado Ednelson de Jesus, responsável pelo caso, solicitou exames complementares e destacou que foram encontradas marcas de sangue perto da vítima e em uma varanda.

“A família está enlutada. Vamos ouvi-la posteriormente até por respeito. Não há crime, mas as circunstâncias serão apuradas”, disse o delegado, em entrevista ao jornal “O Globo”.

O dentista morreu na manhã de segunda-feira (18). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os “policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo a sua piscina”.

“O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri”, ressaltou o órgão.

A família do dentista contou que ele sofreu o acidente doméstico enquanto praticava seus exercícios matinais, quando sofreu um traumatismo cranioencefálico.

“Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital”, disseram os parentes, em nota.

Eles ainda disseram que ele era um “ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo” e pediram respeito à dor da família.

Dentista dos famosos

Rafael Puglisi era seguido por mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido por cuidar dos sorrisos de celebridades como Whindersson Nunes, Hugo Gloss, Giovanna Ewbank, Jade Picon, Juliette, Neymar, entre muitos outros.

Nas redes sociais, ele costumava postar os atendimentos que fazia. Veja algumas das postagens abaixo:

