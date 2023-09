VÍDEOS: Ônibus articulado pega fogo no Centro de São Paulo; fumaça preta toma conta da região

Um ônibus articulado pegou fogo na Avenida 9 de Julho, na região central de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi completamente consumido pelas chamas, mas ninguém ficou ferido. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do fogo (assista abaixo).

Pela janela da Câmara percebi um fogo muito alto vindo do centro de SP, segui a fumaça até o viaduto Radial-Leste que passa em cima da 9 de Julho e o fogo vinha de um ônibus municipal aparentemente bi-articulado municipal. Estarei buscando mais informações sobre o caso. pic.twitter.com/FZR91Y24eK — Vereadora Jussara Basso (@JussaraBassoSP) September 18, 2023

O socorro foi acionado por volta das 12h20. Para o combate às chamas, o trânsito na via teve de ser interrompido em ambos os sentidos.

O veículo estava na Parada Museu Judaico de São Paulo, na Bela Vista, quando o incêndio começou. Ainda não há informações sobre as causas da chamas.

Uma testemunha relatou que estava dentro do ônibus, quando um cheiro forte de queimado começou a tomar conta do coletivo. Assim, todos os passageiros e o motorista desceram. Pouco mais de dez minutos depois teria ocorrido uma explosão e as chamas se espalharam pelo veículo.

Ônibus em chamas na Av. 9 de julho, na altura do n° 900. Não há vítimas e equipes dos @BombeirosPMESP permanecem no local para rescaldo. pic.twitter.com/B0YG4YowEu — Templo Urgente (@TemploUrgente) September 18, 2023

