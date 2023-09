Vídeos mostram passageiros em avião antes de acidente que matou 14 pessoas, no Amazonas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo embarcando e já dentro da aeronave que caiu durante o pouso em Barcelos, no Amazonas, no sábado (16), matando 14 pessoas. Além de 12 turistas que seguiam para a prática de pesca esportiva no Rio Negro, morreram também o piloto e copiloto (veja os nomes das vítimas mais abaixo). As causas do acidente ainda são investigadas.

🎥 Vítimas de queda de avião no AM viajavam para pesca esportiva @meionorte https://t.co/vVmDH73Kb2 pic.twitter.com/KkhMtwBEFb — Meio Norte (@meionorte) September 17, 2023

Momentos antes da queda do avião que seguia para Barcelos/Am

Que triste 😞 pic.twitter.com/SXBb6rGx3q — RoziSNews (@RoziSNews) September 17, 2023

De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, chovia muito quando a aeronave tentou realizar o pouso. Porém, não conseguiu parar na pista. ”Devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves retornaram para Manaus e o piloto do avião decidiu tentar o pouso”, informou o órgão.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os relatos de testemunhas apontaram que o avião tocou o solo já na metade da área destinada para o pouso. “Avião não teve pista suficiente para frear”, destacou.

O avião, um Embraer EMB-110 “Bandeirante”, tinha capacidade para levar até 18 passageiros. Ele pertence a empresa Manaus Aerotáxi e decolou de Manaus com destino a Barcelos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era “regular”.

Vídeos mostram avião logo após queda em Barcelos (AM) pic.twitter.com/wipcSMCjEF — RaniNews (@raniellebsb) September 16, 2023

Em nota, a Manaus Aerotáxi informou que “aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil”.

“Estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente. Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar. Nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados por este trágico ocorrido”, afirmou a empresa.

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que foi acionada para investigar as causas do acidente. Uma perícia já foi realizada na aeronave.

A cidade de Barcelos, onde ocorreu o acidente, é conhecida pelo ecoturismo e um dos principais destinos para pesca esportiva no país. Esse é o período de alta temporada, que vai de setembro a fevereiro.

Vítimas

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus no domingo (17) e ainda aguardam liberação, o que deve ocorrer ao longo desta segunda-feira (18).

Veja abaixo a relação:

Turistas:

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Tripulação