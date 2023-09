VÍDEO: Ônibus que caiu de viaduto e deixou 30 feridos em SP estava com documentação vencida

Um ônibus de turismo de partiu de Diadema, no ABC Paulista, com destino a cidade de Capitólio, em Minas Gerais, caiu no vão de um viaduto na Rodovia SP-340, na altura de Campinas, no interior paulista, na madrugada de domingo (17). Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo estava com a documentação vencida.

O acidente ocorreu por volta das 3h, quando o ônibus transitava no sentido de Campinas a Jaguariúna. O condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma placa de sinalização e na sequência o veículo caiu no vão de um viaduto e ficou pendurado. Ele só foi retirado do local na manhã de domingo (17).

Conforme a PRE, o ônibus seguia com a lotação máxima, de 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave, que foram socorridas para hospitais da região. O motorista sofreu fratura nas pernas e precisou ser operado. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Em nota, a empresa de turismo responsável pela contratação do ônibus lamentou o acidente e disse que presta o devido apoio aos passageiros. “O seguro já foi acionado e está trabalhando para assegurar o bem-estar de todos os envolvidos”.

“Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o cuidado com todos que confiam em nossos serviços. Estamos conduzindo uma rigorosa apuração do ocorrido junto à transportadora responsável”, destacou.

