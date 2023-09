Saiba quem era a médica que morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto, no Paraná

Médica Thayani Garcia, de 28 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto, em Maringá, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

A médica Thayani Garcia, de 28 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto, em Maringá, no Paraná. A jovem estava em um carro, quando foi abordada pelos criminosos e tentou fugir. Os bandidos atiraram e ela, ferida, continuou na direção por mais alguns segundos, mas perdeu o controle e invadiu o quintal de uma casa.

O caso aconteceu na noite de sábado (16), no bairro Conjunto Requião. Thayani deixava a casa da avó, após um jantar, quando os criminosos se aproximaram. A médica teria tentado arrancar com o carro, quando eles atiraram. Primo da jovem, Jackson Vinícius da Silva saiu correndo da casa ao ouvir os disparos e também foi ferido. O rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já a médica foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas eles constataram a morte dela ainda no local.

Os criminosos fugiram sem levar nada após o crime. No entanto, dois suspeitos, ambos de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar na tarde de domingo (17) e autuados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo a corporação, um deles atirou contra a médica e o outro forneceu a arma, que foi apreendida e passa por perícia. Um terceiro suspeito de envolvimento no caso ainda é procurado.

Arma apreendida com suspeitos de matar a médica Thayani Garcia, de 28 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Quem era a médica?

Parentes contaram que Thayane se formou em medicina na Bolívia. Para atuar no Brasil, precisou prestar o Revalida, que é um exame de certificação de diplomas de instituições de ensino do exterior. A jovem foi aprovada e pegou o diploma há duas semanas, a deixando apta para trabalhar no país.

Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, ela estava em Maringá há pouco mais de um mês. A jovem deixou uma filha pequena.

LEIA TAMBÉM: