Massa de ar quente pode fazer São Paulo bater recordes históricos de calor

Uma massa de ar considerada “extremamente quente” deve cobrir grande parte do Brasil nos próximos dias, incluindo a região sudeste e o estado de São Paulo, e é possível que os recordes oficiais de calor sejam quebrados em várias partes do país, segundo dados da Metsul Meteorologia.

A semana já começa com calor intenso nesta semana na região sudeste e centro –oeste, mas na segunda metade da semana a massa de ar quente será ainda mais reforçada e proporcionará temperaturas atípicas para o mês de setembro.

São esperadas temperaturas próximas e acima de 40ºC em estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, de acordo com a meteorologia, algumas cidades podem registrar as temperaturas mais extremas já registradas no Brasil, com calor chegando 45º C, pois esse trecho da região centro-oeste está bem no centro da grande massa de calor.

EM SÃO PAULO

Cidade de São Paulo (Divulgação/Diogo Moreira/MáquinaCW)

O estado de São Paulo está entre as regiões cujas temperaturas no decorrer da semana podem bater recordes de alta. A previsão é de que em algumas cidades os termômetros fiquem perto ou acima dos 40ºC, mais para o interior do estado, mas a capital e a Grande São Paulo também devem registrar temperaturas muito acima das normais, ficando entre 37ºC e 39º C, e não está descartado que as cidades paulistas também batam recordes históricos não apenas para o mês de setembro, mas de todo ano.

O dia mais quente já registrado em São Paulo foi em setembro de 2020, quando os termômetros do Mirante de Santana marcaram 37,1ºC.

Segundo a Metsul, São Paulo deve enfrentar algo parecido com o que ocorreu entre setembro e outubro de 2020, quando uma bolha de calor se instalou na região e criou um bloqueio atmosférico que fez com que durasse vários dias. Na época, a temperatura máxima atingiu 43,5 ºC na cidade de Lins, no interior do estado.