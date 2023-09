Homem fica com flecha cravada nas costas após ser atacado por vizinho, em MG; entenda a confusão

Homem fica com flecha cravada nas costas após briga com vizinho, em MG (Reprodução/Redes sociais)

Uma briga entre vizinhos quase acabou em tragédia em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Um deles foi atingido por uma flecha, que ficou cravada em suas costas. Ferido, o homem teria disparado tiros contra o rival, que fugiu do local. A vítima foi socorrida e segue internada, sob escolta policial.

O caso aconteceu na manhã de domingo (17). Conforme o site G1, o homem de 39 anos contou à Polícia Militar que estava na garagem de casa, no bairro Monte Cristo, fazendo manutenção em uma motocicleta. O vizinho, que tem 43 anos, o surpreendeu disparando várias flechas.

A vítima foi atingida na barriga e nas costas, sendo que uma das flechas ficou cravada nessa região. Ela foi levada a um hospital na cidade e, depois, transferida ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O homem permanecia internado na manhã desta segunda-feira (18).

A Polícia Civil foi acionada e fez uma perícia no local, onde encontrou flechas no chão. Testemunhas contaram que a vítima reagiu e atirou contra o vizinho, que teria escapado ileso. O homem ferido entregou a arma voluntariamente e garantiu que ela tem registro.

A investigação apurou que há um boletim de ocorrência antigo, no qual o autor da flechada aparece como vítima. Na ocasião, ele teria denunciado uma perturbação de vizinhos. Agora, ele segue sendo procurado pela polícia.

LEIA TAMBÉM: