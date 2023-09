PMs de São Paulo devem usar apenas algemas para imobilizar suspeitos

Uma nova liminar da Justiça de São Paulo, revelada na última quarta-feira (13), determinou que a Polícia Militar do Estado deve usar apenas algemas para imobilizar os suspeitos.

Agora, o prazo para que a determinação seja cumprida é de 90 dias, com multa diária de R$ 100 mil, caso seja descumprida. Com isso, o uso de cordas, arames, fios ou qualquer objeto semelhante está proibido.

“O uso das algemas é uma exceção, já que a regra é que o suspeito deve ser conduzido sem qualquer instrumento de contenção nos membros superiores e inferiores. A algema é a ferramenta adequada e posta à disposição de todos os policiais para a prisão de cidadãos”, afirma a decisão.

O documento diz ainda que o uso de algemas é permitido apenas em casos excepcionais, quando a contenção do preso é dada como urgente ou imprescindível.

A Justiça de São Paulo também determinou, por meio de liminar, que todos os policiais militares de São Paulo mantenham as câmeras corporais ligadas. Segundo o documento, a tecnologia não deve ser desligada em nenhuma situação.

Além disso, as câmeras devem ser instaladas nos veículos da Polícia Militar (PM), segundo a liminar divulgada na noite da última quarta-feira (13).

“As câmeras corporais funcionam de forma ininterrupta, não permitindo o desligamento, mantendo assim as imagens gravadas. Sobre a ocorrência citada, as imagens do caso em questão foram encaminhadas ao Poder Judiciário, assim como o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil”, diz a nota.

O Governador disse que não mudaria nada

Em janeiro deste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as câmeras corporais não seriam desligadas: “Não vamos alterar nada. Para quem está esperando que a gente mexa nesse programa agora, não vamos mexer”, disse ele, durante entrevista concedida a jornalistas.

“Nesse primeiro momento, nada muda, não vamos alterar nada. Ao longo do tempo, vamos observar e reavaliar, o que faremos com qualquer outra política”, disse o governador.

