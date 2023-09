Ciclones e chuvas intensas vão acabar? Os especialistas do clima respondem

O fim do inverno não significa o enfraquecimento do El Niño, pelo menos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que alertou que o fenômeno não atingiu sua maior intensidade. Segundo o órgão novos ciclones, como os que atingiram o Rio Grande do Sul, podem atingir mais um vez o país, pelo menos nos próximos meses.

Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o centro de monitoramento afirma que a previsão é de chuvas acima da média para o Sul do Brasil, pelo menos até novembro. Cerca de 100 municípios gaúchos foram atingidos.

Após passagem de ciclone extratropical, enchentes já causaram 41 mortes no RS (Reprodção/Marinha do Brasil/RS)

Recentemente, uma frente fria, que chegou da Argentina, estacionou sobre o Rio Grande do Sul , que enfrenta um sistema de baixa pressão nos altos níveis da atmosfera, motivando as precipitações de quase 300 milímetros.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais revelou ainda que em cinco dias choveu o dobro do que é historicamente esperado para todo o mês de setembro. Porém, este é um feito padrão do El Niño no clima da região sul do Brasil.

Cidade de Muçum, no RS (Reprodução)

O fenômeno natural também é responsável por aumentar a seca nas regiões Norte e Nordeste do país. Ele altera também o comportamento dos sistemas frontais, que são regiões de encontro de massas de ar quentes e frias e que estão associadas à ocorrência de chuva.

De acordo com o centro de monitoramento brasileiro, o El Niño tem como consequência uma maior intensidade e estabilidade de canais de vento, que controlam o comportamento das frentes frias, que acabam se firmando na região sul do país.

