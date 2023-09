Ambev lança programas de trainee e estágio; há oportunidades voltadas exclusivamente para negros

A Ambev está com inscrições abertas para seus programas de trainee e estágio, que terão início em 2014. Os interessados devem acessar o site para fazer o cadastro até o próximo dia 25. Também há oportunidades voltadas exclusivamente para pessoas que se autodeclaram negras.

No caso dos trainees, as vagas são para duas áreas: Generalista ou Supply Chain. Na primeira opção, o participante terá contato direto com diversas áreas, que buscam entender as necessidades dos clientes e consumidores e desenvolvem soluções inovadoras, como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas.

Já aqueles que optarem pelo Supply Chain poderão atuar no processo de fabricação dos líquidos, na logística de distribuição dos produtos, na negociação de insumos e até na produção do malte. O candidato terá contato direto com as cervejarias, refrigeranterias, maltarias, verticalizadas, Centro de Excelência, Centros de Distribuição, Centro de Engenharia, Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira e o Escritório de Suprimentos e Sustentabilidade.

A empresa também busca interessados em seu programa de estágio e no Representa, que é voltado aos negros. Em ambos os casos, os candidatos também poderão escolher entre duas áreas que mais se identificam: Business ou Supply.

“Em cada edição dos nossos programas buscamos talentos que tragam novas competências para a companhia, que sejam curiosos, tenham um perfil colaborativo e inovador. Que sejam capazes de desenvolver uma nova estratégia, mas também de executá-la, transformando o nosso negócio. Além disso, os candidatos precisam se identificar com a nossa cultura e ter vontade de construir um futuro com mais razões para brindar”, afirma Illana Kern, Diretora de Atração e Desenvolvimento de Gente da Ambev.

Requisitos

Para tornar os programas ainda mais inclusivos, a Ambev não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso. Para o programa de Trainee o pré-requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023. Já para os programas de estágio é ter formação prevista para dezembro de 2024 até dezembro de 2025.

Sobre o Representa, voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras, seu objetivo é promover mais equidade racial no mercado de trabalho. Mais do que um programa de atração, é um programa de desenvolvimento, onde todos os selecionados têm direito a realizar curso de inglês e mentorias.

Além de suporte jurídico, psicológico e um salário extra ao início da jornada na companhia para que possam se organizar na nova rotina. O Representa também faz parte da agenda de inclusão produtiva da companhia que busca gerar oportunidades de capacitação, trabalho e renda.

Durante o processo seletivo, os candidatos dos programas de estágio passarão, ao todo, por quatro etapas: inscrição, game, etapa de vídeo, desafio Ambever. Já no Programa de Trainee serão cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista, desafio Ambever e painel final.