Testemunha-chave ameaça retirar apoio do caso Madeleine McCann

canalcienciascriminais.com.br-madeleine-mccann-nova-analise-em-portugal-nao-traz-avancos-significativos-na-investigacao-madeleine-jpg Madeleine McCann desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com sua família em 2007. (Reprodução: Twitter)

A investigação policial sobre o desaparecimento de Madeleine McCann em 2007 enfrenta um sério revés, com a testemunha-chave ameaçando retirar seu apoio ao caso contra o suspeito Christian B. A testemunha em questão, Helge B, um ex-amigo de Christian B, havia fornecido um depoimento crucial que vinha sustentando a investigação liderada pelos alemães.

Segundo fontes próximas à investigação, Helge B está ?vacilando? e ameaça deixar de colaborar com as autoridades. Essa reviravolta pode colocar em risco o esforço para levar Christian B a julgamento pelo sequestro e assassinato suspeito da menina Madeleine, que desapareceu aos três anos de idade em Portugal, na Praia da Luz.

O depoimento de Helge B havia se tornado um pilar fundamental do caso policial, mas agora há preocupações de que ele possa recuar e se recusar a sustentar suas afirmações perante o tribunal. Um informante alemão afirmou: ?A palavra é que Helge B está prestes a retirar seu depoimento. Ele foi pago uma grande quantia para repetir sua declaração em um jornal alemão e agora está desistindo. Isso apenas mostra que tipo de pessoas estamos lidando e sua credibilidade como testemunhas.?

Essa possível mudança de postura por parte de Helge B representa mais um obstáculo no caminho da busca por justiça para os pais de Madeleine, Gerry e Kate, que agora têm 55 anos. Helge B, de nacionalidade alemã e 48 anos, era amigo criminoso de Christian B quando ambos viviam no Algarve, na época do desaparecimento de Madeleine. Ele afirmou à polícia que ficou chocado com uma suposta confissão sombria de Christian B em que ele teria insinuado seu envolvimento no caso.

German PROSECUTOR Mr Wolters is an ABSOLUTE CORRUPT JOKE..



His Patsy game falling apart at the seams



Madeleine #McCann deserved better parents.. her memory an absolute CIRCUS #Portugal https://t.co/qibHSqBwbk — Madeleine Case Tweets🌐 (@McCannCaseTweet) September 14, 2023

Enquanto as autoridades aguardam o desenrolar deste caso, Christian B enfrenta acusações adicionais de estupro e crimes sexuais contra crianças não relacionados ao desaparecimento de McCann. Em cartas enviadas a amigos, ele alegou que os promotores o estão retratando como ?um monstro?. Essa situação está deixando aqueles que receberam suas mensagens profundamente perturbados.

Atualmente, Christian B está preso na Alemanha por um estupro ocorrido em 2005 envolvendo uma mulher americana de 72 anos na Praia da Luz. Os detetives afirmam ter ?evidências concretas? de que Madeleine está morta, mas ainda não apresentaram material adicional que possa resultar em acusações formais.

O advogado de Christian B, Friedrich Fulscher, optou por não comentar sobre a situação até o momento. O desfecho desse caso continua incerto, com o destino do suspeito e as esperanças de justiça para a família McCann pendendo no equilíbrio.