Mistério em Santos: corpo é encontrado dentro de contêiner vazio durante inspeção no porto

A Polícia Federal investiga o caso de um corpo, ainda não identificado, que foi encontrado dentro de um contêiner vazio, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Agentes da Receita Federal faziam uma análise dos equipamentos com uso de scanner, quando perceberam uma silhueta semelhante a de uma pessoa. A vistoria comprovou que se tratava de uma vítima, já em estado avançado de decomposição.

O corpo foi achado na quinta-feira (14). De acordo com a PF, todos os contêineres vazios que dão entrada no país na importação passam por um processo de escaneamento como “uma obrigação imposta aos recintos alfandegados”. O objetivo, segundo a corporação, é impedir ações criminosas, como contrabando e descaminho. Desta vez, pela primeira vez, foi encontrado um corpo.

Ainda conforme a polícia, o contêiner chegou a Santos por meio de um navio que partiu do Porto de Tanger, no Marrocos, no último dia 1º de setembro. Antes de chegar ao litoral paulista, fez escala em Salvador, na Bahia.

O navio atracou em Santos no último dia 10 e, no dia 14, passou pela conferência da Receita Federal. Assim que os agentes desconfiaram da silhueta, acionaram os policiais federais, que comprovaram que se tratava de um corpo humano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também participou da operação.

O caso segue em investigação para tentar identificar a vítima e saber as circunstâncias do embarque do corpo no contêiner.

