Maquiador de famosas morre em hospital três semanas após ser atropelado, no Rio de Janeiro

Rico Tavares, maquiador de famosas, morre após ficar três semanas internado, no RJ; ele foi atropelado (Reprodução/Instagram)

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, mais conhecido como Rico Tavares, morreu nesta sexta-feira (15), após ficar três semanas internado, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele foi atropelado e passou dois dias desaparecido, mas foi encontrado já em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres e não resistiu aos ferimentos.

Conhecido por atender famosas como Dani Suzuki, Regina Case, Maite Proença, Claudia Ohana e Letícia Spiller, entre outras, o maquiador foi atropelado na noite do último dia 22 de agosto, em Vista Alegre, São Gonçalo. Naquela data, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros inconsciente e levado ao hospital. O carro dele foi encontrado nas proximidades de uma padaria.

Os familiares e amigos denunciaram o desaparecimento, que repercutiu nas redes sociais, mas o homem só foi achado dois dias depois no hospital. Uma tatuagem na barriga permitiu a identificação. O quadro de saúde era considerado grave, porém estável.

Orações

No período em que estava internado, a atriz Dani Suzuki chegou a publicar uma foto ao lado do amigo e pediu orações. Na ocasião, ela disse que ele tinha começado a abrir os olhos e já abria a boca. “O dentista confirmou que ele abriu a boquinha, respondeu a comandos de abrir a boca, colocar a língua para fora, para dentro, fechar a boca. Ele respondeu a comandos, e isso, para mim, é a melhor notícia que tive desde que tudo isso começou”, afirmou ela.

Depois, a atriz disse que realizava lives, todos os dias às 23h, nas quais se reunia com amigos para rezar pela recuperação do maquiador. No entanto, ele não resistiu.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável e as circunstâncias do atropelamento.

