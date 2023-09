João de Deus é condenado a prisão por crimes sexuais; saiba quantos anos de pena

O famoso médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi condenado por crimes sexuais em três processos diferentes. As denúncias de abuso sexual começaram a ser feitas no dia 7 de dezembro de 2018, por mulheres que passaram por atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola.

De acordo com o G1, o juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia, sentenciou o médium a 118 anos de prisão, totalizando 489 anos e 4 meses de reclusão.

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, João de Deus foi denunciado por crimes contra 66 vítimas e condenado em relação a 56 delas. Além da prisão, o médium também foi condenado a pagar indenizações por danos morais às vítimas.

A defesa de João Teixeira afirmou que aguardará ser intimada para recorrer da condenação e que as sentenças estão em desacordo com a legislação penal.

O médium responde em prisão domiciliar e a defesa fez seis apelações contra as sentenças condenatórias, que foram analisadas, conhecidas e parcialmente providas pelo TJ-GO. No entanto, duas delas estão em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda não foram julgadas e não possuem acórdão até o momento.

Confira também:

Vítimas relatam como eram abusos de pai de santo durante ‘limpeza espiritual’: “Ajuda tinha um preço”

Caso Ana Sophia: suspeito foragido em mata tinha livros sobre serial killers em casa

Mãe que incentivou filha a se vingar de cachorro em vídeo é indiciada por maus-tratos e corrupção de menor