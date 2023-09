VÍDEO: ladrão se transforma em saco de lixo para entrar em condomínio em MG

Um crime inusitado flagrado por câmeras de segurança assustou os moradores de um condomínio em Santa Mônica, bairro de Uberlândia (MG). Um homem vestindo uma capa preta se fingiu de saco de lixo para poder entrar no prédio.

Contudo, não foi o único furto ocorrido no local nos últimos dias. Ao todo, foram três sustos em menos de 15 dias.

Antes do ladrão do saco de lixo, outro furto ocorreu em 30 de agosto, após uma pessoa invadir o condomínio utilizando uma serra e levar uma televisão que ficava disponível para observar as câmeras de segurança. Em seguida, algumas bicicletas foram levadas.

Confira a seguir as imagens que mostram o homem se disfarçando de saco de lixo:

Suspeito se disfarça de saco de lixo pra furtar condomínio em Uberlândia



🎥Camêras de segurança/Divulgação pic.twitter.com/qhDAQpsca0 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 14, 2023

De acordo com o morador Kauê Altrão, após analisar as imagens, ficou nítido que o homem se escondia pelas calçadas disfarçado de saco de lixo. Quando o movimento da rua diminuía, ele caminhava até o condomínio, e foi seguindo assim até arrombar o portão.

LEIA TAMBÉM: Baleada no carro da família: menina de 3 anos tem piora no quadro de saúde; policial admitiu que atirou

“Dessa vez ficamos mais receosos, o que aconteceria se ele encontrasse alguém no pátio? Um dos moradores chegou de madrugada minutos depois do assalto e percebeu que havia acontecido algo de errado, foi quando decidimos olhar as câmeras”, explicou o morador em entrevista ao g1.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para vistoriar o local. O condomínio informou que vai sancionar novas medidas de segurança para evitar novos sustos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Após alta médica, jovem que quase morreu ao cheirar pimenta recebe visita de amigas: “Vitoriosa”

⋅ Brasileiro preso após ‘caçada’ nos EUA é levado para presídio de segurança máxima; saiba como é o local

⋅ Pai de santo é acusado de importunar sexualmente mulheres para fazer ‘limpeza espiritual’