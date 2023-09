Grupo tenta assaltar casa de Fernando Haddad na Zona Sul de SP; ministro e filha dormiam no local

Casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em SP, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (14)

Criminosos tentaram assaltar a casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no bairro Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo. Ele e a filha dormiam, na madrugada desta quinta-feira (14), quando os bandidos chegaram a arrombar o portão, mas acabaram fugindo sem levar nada. A Polícia Federal foi acionada e faz uma perícia no imóvel.

Em entrevista à TV Globo, reproduzida pelo site G1, o ministro contou que a tentativa de assalto ocorreu por volta das 3h. Uma funcionária percebeu, ao chegar para trabalhar já de manhã, que o portão havia sido arrombado. Assim, Haddad foi conferir as imagens das câmeras de segurança e viu a ação dos criminosos.

Segundo o ministro, as imagens mostraram quando uma motocicleta se aproximou do imóvel. Uma pessoa desceu e usou uma ferramenta para arrombar o portão. Logo depois um carro chegou, de onde desceram quatro homens armados. Eles entraram no quintal, mas não invadiram a residência e fugiram.

Haddad ressaltou que ninguém ficou ferido. Ele cancelou os compromissos que tinha na capital paulista nesta manhã.

A investigação do caso será feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra do Patrimônio (Delepat), com apoio da Polícia Federal. Até agora, ninguém foi preso.

O Ministério da Fazenda emitiu uma nota sobre o caso. “O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial.”

