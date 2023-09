Após decisão judicial, condenados por morte do filho da atriz Cissa Guimarães se entregam no RJ

Roberto Bussamra e Rafael Bussamra, condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, se entregaram à Vara de Execuções Penais, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (13), após uma decisão judicial. O rapaz foi atropelado e morto em 2010, no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio, que estava fechado para o tráfego de veículos.

Conforme o processo, o filho da atriz andava de skate no local quando foi atropelado por Rafael. O pai dele, Roberto, tentou corromper os policiais militares que estiveram na cena para tentar livrar o filho do crime.

Porém, ambos foram condenados no caso em 2015, mas estão soltos desde 2016, quando um recurso permitiu a conversão de pena.

Recentemente, a 16ª Vara Criminal do Rio de Janeiro cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ordenou a mudança da determinação anterior de que pai e filho envolvidos no acidente de Rafael Mascarenhas poderiam converter as penas de prisão em prestação de serviços comunitários. Não há mais possibilidade de recursos.

Assim, Rafael, que inicialmente pegou 12 anos e nove meses de prisão, agora vai cumprir três anos e seis meses pelo crime de homicídio culposo, sem intenção de matar. Já o pai dele, condenado a oito anos e 11 meses, vai cumprir pena três anos e 10 meses por corrupção. Amos cumprirão as penas em regime semiaberto.

Ao saber da decisão judicial, Cissa Guimarães comemorou: “Treze anos! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Os dois que andam foragidos e devem pagar pelos crimes cometidos”, escreveu a atriz no Instagram.

Ao site G1, a defesa de Roberto e Rafael disse que o desfecho desse caso é inusitado e afirmou que se trata de um crime culposo, que não seria passível de prisão. Disse ainda que a condenação se deve ao fato de ser um caso de repercussão e que não acredita que o mesmo aconteceria se a vítima fosse um jovem de comunidade.

“Vitória da sociedade”

Após saber que pai e filho se entregaram, Cissa Guimarães voltou a falar do assunto. Ela compartilhou em seu Instagram uma entrevista que concedeu à TV Globo.

“Aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade vencesse. Ela não venceu. Essa vitória não é só minha ou da minha família. É de todos nós, da sociedade brasileira, contra a impunidade”, disse a atriz.

“E eu me sinto agora tranquila. Eu me sinto saindo mais forte de todo esse processo que me causou a maior dor do mundo. Mas salve Rafael, salve Rafael e salve a justiça que foi feita. Muito obrigada a todos”, completou Cissa.

