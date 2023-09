NASA detectou indícios de vida em K2-18 b, um exoplaneta oito vezes maior do que a Terra

O Telescópio Espacial James Webb da NASA fez um emocionante descoberta ao detectar componentes associados à vida em um exoplaneta situado além do nosso Sistema Solar. Esse exoplaneta, conhecido como K2-18 b, é notável devido ao seu tamanho, pois é aproximadamente oito vezes maior que a Terra.

O recente achado sugere que pode abrigar água e, possivelmente, formas de vida, de acordo com o relatório publicado no site La República.

A pesquisa revelou a presença de moléculas contendo carbono, como metano e dióxido de carbono, na atmosfera de K2-18 b. Isso leva à classificação do planeta como um exoplaneta "Hiceano", um termo que combina "hidrogênio" e "oceano" e é usado para descrever planetas que podem ter vastos oceanos de água.

K2-18 b

Nikku Madhusussan, astrônomo da Universidade de Cambridge e autor principal do estudo, comentou: “Nossos achados enfatizam a importância de considerar diferentes ambientes habitáveis ​​na busca de vida em outros lugares”.

Normalmente, a procura de vida foca-se em planetas rochosos menores, mas exoplanetas como K2-18b Hyceanos permitem um estudo mais detalhado de suas atmosferas.

O que distingue K2-18 b de outros planetas

K2-18b foi descoberto em 2015 e está a cerca de 120 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Ele orbita ao redor de uma estrela anã fria chamada K2-18, a uma distância de 0,1429 unidades astronômicas (UA).

A massa de K2-18 b é aproximadamente 8,92 vezes maior que a da Terra e completa uma órbita em torno de sua estrela em aproximadamente 32,9 dias.

K2-18 b

A detecção de metano e dióxido de carbono, juntamente com a ausência de amoníaco, sugere que poderia existir uma molécula chamada sulfeto de dimetilo (DMS) na atmosfera de K2-18 b. Na Terra, o DMS é um componente que se encontra em ambientes marinhos e só é emitido na presença de vida, particularmente pelo fitoplancton.

No entanto, a presença de DMS ainda requer uma validação adicional, segundo Madhusussan apontou. O time de pesquisa planeja acompanhar com o espectrógrafo MIRI (instrumento de infravermelho médio) do telescópio James Webb. Isso proporcionará uma compreensão mais profunda das condições ambientais de K2-18 b e permitirá investigações adicionais sobre a possibilidade de vida neste intrigante exoplaneta.