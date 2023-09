Brasileiras presas na Itália viajavam para fazer trabalho de publicidade na Holanda, diz advogada

As mineiras Isabelle Fátima Almeida e Marcela Fernandes Luz, ambas de 29 anos, que foram presas ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, viajavam com destino a Amsterdã, na Holanda, para um trabalho de publicidade. A afirmação é da advogada Támita Tavares, que representa as famílias das brasileiras.

Em entrevista à CBN, a defensora disse que o Consulado-Geral do Brasil já iniciou o contato com a polícia italiana para apurar qual a situação das jovens, que são acusadas de tráfico internacional de drogas.

As brasileiras chegaram a Roma no último dia 27 de agosto, quando teriam sido flagradas portando cocaína. No entanto, não foram ainda revelados detalhes sobre a prisão e só agora, segundo a advogada, o consulado destinou um funcionário para verificar a situação. A informação inicial é de que elas estão sendo mantidas em uma unidade prisional de uma cidade vizinha à Roma.

Ainda conforme Támita, os parentes das jovens garantem que elas nunca tiveram envolvimento com tráfico de drogas e estão desesperados por notícias delas.

Em nota, o Itamaraty informou que não comentará o caso especificamente, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Falta de notícias

Em entrevista ao site G1, Sandra Fernandes, mãe de Marcela, disse que teve a confirmação da prisão, mas não sabe qual o estado atual da filha. “Eu só sei que está presa e que está viva porque veio um e-mail para tentar contato conosco. Mas não tivemos mais notícia nenhuma, não sabemos como elas estão lá dentro. Está muito difícil não ter notícias delas”, lamentou a mãe.

Sandra disse que a filha costumava viajar a trabalho e, no último dia 26 de agosto, avisou que pegaria um voo de longa distância, mas sem detalhar o destino.

“Ela [Marcela] costumava viajar trabalhando e passar dois, três dias fora. Dessa vez ela disse que ia passar mais tempo. Ela estava resolvendo as coisas para ir e sábado cedo ela saiu, tudo normal”, lembrou a mãe.

Desde então a jovem não entrou mais em contato e só na semana passada a família soube da prisão.

