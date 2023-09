Morto por engano: jovem é assassinado a tiros enquanto fazia ligação de vídeo em rave, no Ceará

João Victor da Silva Lima, de 27 anos, fazia uma ligação de vídeo para o namorado, quando foi baleado e morto em rave, no Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

A Polícia Civil investiga um ataque a tiros durante uma festa rave em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Três pessoas foram mortas, sendo o alvo dos tiros, além de uma vendedora e João Victor da Silva Lima, de 27 anos, que não tinham nenhuma relação com o caso. Esse último fazia uma ligação de vídeo para o namorado, quando foi baleado.

O caso aconteceu na tarde de domingo (10), durante a festa “After Explosion”. Segundo a polícia, o alvo dos atiradores era Jeferson Brendo Pereira da Silva, que tinha antecedentes criminais por homicídios, ligação com uma organização criminosa e corrupção de menores.

O alvo teria sido localizado depois de postar nas redes sociais que estava na rave. Houve uma confusão e Jeferson foi retirado da festa. Porém, retornou algum tempo depois, quando acabou sendo baleado e não resistiu.

Os tiros também acertaram uma vendedora, de 59 anos, que não teve o nome revelado, e João Victor. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Outras três pessoas acabaram feridas no ataque, mas também foram levadas a hospitais. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O caso segue sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia. No entanto, até a tarde desta terça-feira (12), ninguém havia sido preso.

Nas redes sociais, a organização da festa lamentou o crime. “A equipe de organização do evento After Explosion está profundamente entristecida e abalada pelo trágico incidente que ocorreu durante nossa festa. Gostaríamos de manifestar solidariedade e condolências às famílias das vítimas do incidente”, escreveu na publicação.

Ligação de vídeo

Um amigo de João Victor, que não quer ser identificado, contou ao site G1 que o rapaz já planejava ir embora da festa, quando foi baleado.

“Ele já estava falando com o namorado dele para ir buscá-lo. Eles estavam em chamada de vídeo e quando começou o tiroteio o namorado desligou. Depois de quinze minutos quando ele retornou a ligação já recebeu a notícia”, relatou.

O amigo ressaltou que o rapaz não tinha nenhuma ligação com os criminosos. “Não tinha nenhum tipo de envolvimento, era uma pessoa extremamente carismática”, lamentou.

LEIA TAMBÉM: