“Me chamava de mãe”, diz sogra sobre suspeito de mandar matar mulher para receber seguro de vida

A família da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, que foi morta durante uma emboscada em Aquiraz, no Ceará, informou que ela foi vítima de asfixia mecânica e esganadura. Inicialmente, o caso era tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porém, uma reviravolta nas investigações resultou na prisão do marido da vítima, o professor de inglês Leonardo Nascimento Chaves, que teria encomendado o assassinato para ficar com R$ 90 mil do seguro de vida.

A mãe da vítima, que não quer ser identificada, contou ao site UOL que a família nunca desconfiaria da ligação de Chaves com o crime. “Estou em luto duas vezes, tinha ele como um filho. Quero olhar no olho dele, ficar cara a cara, e perguntar por que ele fez isso com a minha filha. Ele me chamava de mãe”, afirmou ela.

A mulher disse que conversava com Kaianne por mensagens, quando ela foi morta. “Falamos até umas 9 horas da noite e, de uma hora pra outra, ela parou de teclar. Mal sabia que nunca mais falaria com a minha filha, provavelmente já estava sendo friamente assassinada”, lamentou.

A contadora foi morta no último dia 26 de agosto, quando foi feita refém na casa em que morava e ferida com golpes de um objeto contundente no pescoço. No dia 29, o motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro, de 39 anos, foi preso, e um adolescente de 16 anos, apreendido, suspeitos de serem os executores do crime.

Na ocasião, o marido da vítima relatou à polícia que a casa deles tinha sido invadida por dois homens armados, que teriam matado a esposa e fugido levando alguns pertences. Chaves teria, inclusive, pedido para os familiares de Kaianne que parassem de ficar cobrando a polícia sobre as investigações do caso.

“Vamos reduzir essas postagens, de ficar cobrando, pq a polícia já fez 90% do trabalho dela”, disse ele em uma das mensagens aos familiares da contadora. “Eu me sinto mal toda vez que abro meu Insta e vejo todos os familiares repostando os vídeos pedindo justiça”, reclamou ele.

Reviravolta

Os trabalhos da investigação continuaram em andamento e o marido passou a ser considerado suspeito depois que câmeras de segurança de um shopping registraram o encontro dele com os suspeitos. O homem foi apontado como mandante do crime, com o objetivo de ficar com o dinheiro do seguro de vida.

Logo após a morte da esposa, ele chegou a comprar passagens para ir a Portugal, porém, foi preso no último dia 6, enquanto saía da casa de familiares de Kaianne, em Fortaleza.

Em nota, a defesa do professor de inglês afirmou que ele é “vítima de grave crime que lhe é falsamente imputado”, que colabora com a autoridade policial e que confia na Justiça.

Já a defesa motorista de aplicativo não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Medo

A irmã mais nova de Kaianne também falou com o UOL e disse que a família está com medo de que os suspeitos presos no caso deixem a cadeia.

“Estou em choque, desenvolvi pânico, não tenho mais vontade de fazer nada. Não sei como será daqui pra frente sem a minha irmã. Eles eram os meus pais adotivos. Eu era muito nova quando a Kaianne começou a namorar o Leonardo. Eu não saía da casa deles. A minha irmã fazia tudo pela família”, lamentou ela.

