Luzes azuis misteriosas nos céus precedem terremoto que mata milhares no Marrocos

Luzes azuis no Marrocos/ Twitter Luzes azuis no Marrocos/ Twitter

No que parece ser um presságio sinistro, ?luzes azuis? misteriosas foram avistadas nos céus do Marrocos momentos antes de um dos terremotos mais letais dos últimos 120 anos atingir o país, causando a morte de mais de 2.000 pessoas.

Um vídeo arrepiante capturou o momento em que essas ?luzes azuis? misteriosas piscaram no céu, apenas instantes antes de um terremoto horrível ceifar a vida de milhares de pessoas em Agadir, no Marrocos. As explosões de luz foram registradas por uma câmera de segurança residencial, aproximadamente três minutos antes de um terremoto de magnitude 7,2 devastar a região.

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

O tremor durou vários segundos, com uma réplica de magnitude 4,9 registrada apenas 19 minutos depois. As pessoas fugiram aterrorizadas de seus edifícios, e aqueles que não conseguiram escapar foram mortos ou feridos quando suas casas desmoronaram. O saldo até o momento é de mais de 2.900 mortes e 2.059 feridos, tornando este desastre um dos mais letais a atingir o país em mais de um século.

Um vídeo de 27 segundos, que já acumulou mais de 6,2 milhões de visualizações no Twitter, mostra um flash no canto superior esquerdo, seguido por outro poucos segundos depois. A legenda do vídeo diz: ?Um dos irmãos do Marrocos fraterno me enviou este estranho vídeo de uma câmera de vigilância de sua casa na cidade de Agadir no momento em que o terremoto ocorreu? Misteriosas luzes azuis apareceram no horizonte e ninguém sabia o que eram. Sabendo que essas mesmas luzes apareceram no momento do terremoto na Turquia e na Síria há 7 meses. Alguém tem uma explicação??

Relatos indicam que um fenômeno semelhante foi observado antes do terremoto na Turquia no início deste ano, que tirou a vida de 45.000 pessoas. Essas ?luzes? também foram observadas na China em 2008, na Itália em 2009 e no México em 2017. No entanto, o fenômeno das ?luzes? no céu foi documentado tão longe quanto 1965, durante um terremoto no Japão.

A causa desse fenômeno ainda é amplamente um mistério, mas alguns cientistas sugerem que isso pode ser resultado da liberação de energia devido ao movimento das placas litosféricas. A National Geographic relatou um estudo de 2014 que analisou 65 incidentes de luzes durante terremotos em busca de padrões. O professor de física e pesquisador da NASA, Friedemann Freund, descreveu o fenômeno como ?se você ligasse uma bateria na crosta terrestre?.

À medida que o mistério das ?luzes azuis? no céu antes de terremotos persiste, a comunidade científica continua a investigar essa ocorrência intrigante, buscando respostas para um fenômeno que assombra o mundo há décadas