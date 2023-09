Fugitivo brasileiro trocou tiros com morador, diz polícia dos EUA; ele é considerado “desesperado e perigoso”

A corrida contra o tempo para capturar o brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu do presídio na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde cumpre pena de prisão perpétua, mobiliza uma força de 500 policiais, entre agentes federais, SWAT e polícia estadual.

E as últimas informações que a polícia norte-americana têm é que Danilo “está dentro do perímetro de buscas” e será preso o quanto antes.

Outra informação passada pelos agentes é que Danilo conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa na noite desta segunda-feira e trocou tiros com o morador do local, embora nenhum dos dois tenha ficado ferido.

“Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou o tenente-coronel George Bivens, coordenador da operação de captura do fugitivo. Ele negou que Danilo esteja ferido, como foi divulgado por alguns meios.

De acordo com as autoridades, ele foi visto pela última vez em South Coventry, no condado de Chestes, leste da Pensilvânia, mas na última imagem gravada por câmeras ele vestia um casaco verde, que já foi encontrado pelos policiais.

Pelas informações de avistamentos e imagens de câmeras de segurança, os policiais também sabem que Danilo não segue uma “rota de fuga linear”, indicado que não tem um plano traçado de fuga. Ele começou fugindo para o sul da Pensilvânia, mas agora está se dirigindo para o norte.

Danilo Cavalcante pegou prisão perpétua pelo assassinato da ex-mulher , a maranhense Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, moradora de Phoenixville, na Pensilvânia.

A polícia norte-americana oferece recompensa de US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) por informações que levem à prisão do criminoso.