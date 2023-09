Brasileiras são presas em aeroporto na Itália suspeitas de tráfico; parentes buscam informações

As mineiras Isabelle Fátima Almeida e Marcela Fernandes Luz, ambas de 29 anos, foram presas ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. A embaixada brasileira no país confirmou que elas são suspeitas de tráfico de drogas, mas não divulgou mais detalhes sobre a prisão.

As duas chegaram ao país no último dia 27 de agosto, quando teriam sido flagradas portando cocaína. Os familiares das duas jovens estão desesperados em busca de informações.

Em entrevista ao site G1, Sandra Fernandes, mãe de Marcela, disse que teve a confirmação da prisão, mas não sabe qual o estado atual da filha.

“Eu só sei que está presa e que está viva porque veio um e-mail para tentar contato conosco. Mas não tivemos mais notícia nenhuma, não sabemos como elas estão lá dentro. Está muito difícil não ter notícias delas”, lamentou a mãe.

Sandra disse que a filha costumava viajar a trabalho e, no último dia 26 de agosto, avisou que pegaria um voo de longa distância, mas sem detalhar o destino. Desde então a jovem não entrou mais em contato e só na semana passada a família soube da prisão.

Os parentes das mineiras contrataram a advogada Támita Rodrigues Tavares, que também busca informações sobre a prisão das jovens. Ao programa “Balanço Geral”, da RecordTV, ela contou que já fez vários pedidos de ajuda ao Itamaraty, ao Consulado Brasileiro em Roma e também entrou em contato com o presídio onde estão as brasileiras, mas ainda não conseguiu falar com elas.

Em nota, o Itamaraty informou que não comentará o caso especificamente, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

