VÍDEO: Mulher leva tapa e chute de policial militar ao pedir ajuda durante briga com o marido; veja

Uma mulher que brigava com o marido decidiu pedir ajuda ao avistar uma viatura da Polícia Militar, em Santa Rita do Araguaia, em Goiás. O que não imaginava era a reação do policial, que foi flagrado por uma câmera de segurança ao dar um tapa e um chute nela (veja no vídeo abaixo). Após a repercussão do caso, o agente foi afastado das funções.

Mulher chama a polícia durante confusão com marido e é agredida por PM em Goiás.



Vídeo mostra o momento em que os militares saem da viatura e um deles desfere tapas e chutes contra a mulher. PM diz que determinou instauração de procedimento e inquérito para apurar o caso. pic.twitter.com/3USRkB6nLc — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) September 10, 2023

O caso aconteceu no último dia 4. Em entrevista ao jornal “O Popular”, a mulher contou que ela o marido brigavam por conta de dinheiro, já que ele teria gasto a quantia que ela usaria para pagar as contas. Ela não chegou a ser agredida pelo companheiro, mas decidiu pedir ajuda ao ver os PMs.

O vídeo mostra a viatura parada em uma rua, quando a mulher se aproximou. Logo depois um PM sai e parte para cima dela, dando um tapa, seguido de um chute. Um homem aparece e tenta impedir que o policial se aproxime da vítima. Outro agente que estava no veículo saiu e foi em direção ao trio.

“Eu fui pedir ajuda para eles. Mesmo que eu estivesse errada, que eles me prendessem, mas não tivessem me agredido. Eu confiei neles e em momento nenhum faltei com educação”, disse a mulher ao jornal.

PM afastado

Depois da repercussão do caso, a Polícia Militar informou que o agente foi afastado das funções. A corporação destacou que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar e um inquérito militar.

“A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros e que o caso será apurado com o rigor devido”, destacou, em nota.

LEIA TAMBÉM: