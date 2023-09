Morte da Rainha: certificado revela causa e presença de membros da realeza

No exato dia de hoje, há um ano, a saudosa Rainha faleceu, mergulhando uma nação chocada em luto por seu monarca de reinado mais longo. Em 8 de setembro de 2022, a ex-monarca, que estava em seu Ano do Jubileu de Platina, faleceu pacificamente em sua amada casa em Balmoral, nas Highlands Escocesas, aos 96 anos. Sua morte marcou a ascensão de seu filho mais velho, Charles, ao trono, encerrando uma segunda era elisabetana.

A morte da Rainha ocorreu apenas dois dias após ela cumprir seu último dever, ao se despedir de Boris Johnson e nomear Liz Truss como a nova primeira-ministra na chamada cerimônia de ?beija-mão?. Nos meses seguintes à sua partida, o certificado oficial de óbito da Rainha foi divulgado ao público, listando a causa de sua morte e o horário em que ela faleceu. E o documento, publicado pelos Registros Nacionais da Escócia, revela que a única causa da morte foi a velhice, sem outros fatores contribuintes.

O documento, também assinado por sua filha, Princesa Anne, identifica seus nomes como Elizabeth Alexandra Mary e menciona sua ocupação como ?Sua Majestade a Rainha?. Registra que sua hora de morte no Castelo de Balmoral nas Highlands Escocesas foi às 15h10.

A confirmação do horário mostra que vários membros da Família Real não chegaram ao castelo a tempo de se despedir de sua amada mãe e avó. Naquele dia, há um ano, Anne já estava em Balmoral com sua mãe, enquanto Charles e sua esposa, agora a Rainha Camilla, chegaram às 10h30.

O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado às 12h30, informando que os médicos estavam preocupados com sua saúde e recomendaram que ela permanecesse sob supervisão médica. Outros membros da realeza, como Príncipe William, Príncipe Andrew e o agora Duque e Duquesa de Edimburgo, Edward e Sophie, correram para a Escócia de avião e pousaram no Aeroporto de Aberdeen às 15h50.

Isso significa que eles teriam chegado a Balmoral após a última respiração da Rainha. O Príncipe Harry também voou para Balmoral a partir do Aeroporto de Luton às 17h35. A morte da monarca foi oficialmente anunciada às 18h30, com o avião do Duque de Sussex pousando em Aberdeen às 18h46. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado dizendo: ?A Rainha faleceu pacificamente em Balmoral esta tarde.?