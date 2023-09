Frente fria e novo ciclone podem levar mais destruição ao Rio Grande do Sul

Muçum, no Rio Grande do Sul (Reprodução/Twitter)

A previsão de passagem de um novo ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul pode aumentar o tamanho do desastre climático que se abateu sobre o estado na última semana.

Os fortes temporais que tem atingido a região já deixaram pelo menos 46 mortos e um rastro de destruição de casas, hospitais e centros comerciais.

Agora, de acordo com o INMET, um novo ciclone começa a se formar no oceano, após uma frente fria que já se aproxima do sul do país levando mais tempestades, rajadas de vento e granizo.

O Inmet divulgou um alerta de tempestade para as cidades mais ao sul do Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas acumuladas de até 100 mm por dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo já a partir desta segunda-feira, em função da frente fria.

Os efeitos do ciclone serão sentidos mais para oi final da semana, mas a previsão é de chuva volumosa em todo o estado, incluindo Porto Alegre, com previsão de mais cheias nos principais rios e alagamentos em varais cidades, alertam os meteorologistas.

Se a meteorologia estiver certa, pode chover somente nesta semana o previsto para todo o mês de setembro.

Cento e dezessete municípios já estão em estado de alerta. Desde que as tempestades começaram a castigar o estado mais de 3 mil pessoas foram resgatadas e o número de desabrigados chegou a 4,7 mil em 93 cidades gaúchas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul estimou que os temporais dos últimos dias afetaram mais de 340 mil moradores em todo o estado.