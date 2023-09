Ex-mulher de Charles Bronson o visita após quase 50 anos e ele almeja um recomeço

Irene Dunroe, que conheceu Charles Bronson quando era adolescente, visita-o pessoalmente pela primeira vez em quase cinco décadas, reacendendo esperanças de um novo começo.?

Charles Bronson é amplamente conhecido como o ?prisioneiro mais notório do mundo? devido a sua fama por incitar medo entre outros detentos. Além disso, ele é um lutador de boxe, artista e possui uma habilidade notável para atrair mulheres. Sua jornada começou em 1974, quando foi preso por um assalto à mão armada a uma agência dos correios na Inglaterra. Desde então, Bronson passou mais de 35 anos de sua vida atrás das grades, com cerca de 150 transferências entre prisões convencionais e períodos de isolamento.

Após quase meio século de separação, a ex-mulher de Charles Bronson, Irene Dunroe, de 71 anos, tomou a decisão de visitar o famoso prisioneiro britânico, conhecido por sua notoriedade, para discutir o relacionamento deles. A surpreendente reunião ocorreu após trocas de telefonemas e cartas ao longo dos anos, e todas as indicações apontam para um desfecho positivo.

Bronson deseja reacender o relacionamento

Após sua separação em 1976, Irene e Bronson mantiveram contato ao longo das décadas. Recentemente, eles se encontraram na prisão de HMP Woodhill, e Irene relata que Bronson, agora com 70 anos, expressou o desejo de tentar novamente. O infame prisioneiro chegou a mencionar a possibilidade de comprar um anel para Irene. No entanto, Irene enfatiza a importância de proceder com cautela e priorizar a liberdade de Bronson. Ela passou duas horas com ele em 29 de agosto e espera vê-lo novamente antes do Natal.

A vida de Bronson atrás das grades

A maior parte da vida de Bronson foi passada atrás das grades. Sua primeira condenação ocorreu em 1974, aos 22 anos, por roubo à mão armada, resultando em uma sentença de sete anos. No entanto, seu comportamento problemático na prisão lhe rendeu a reputação de prisioneiro perigoso, e ele só foi libertado em 1987. Sua liberdade foi efêmera, com apenas 69 dias antes de ser preso novamente após um assalto a uma joalheria. Condenado a mais sete anos, ele passou a maior parte do tempo na prisão desde então e foi negado liberdade condicional pela última vez em março de 2023.

Irene, que agora trabalha na Ann Summers, expressou sua esperança de que Bronson seja libertado em breve, para que ele possa realizar alguns de seus sonhos, como abrir um estúdio de arte chamado Salvador Studio. Ela revela que ele também foi convidado para uma luta de boxe sem luvas, e ambos planejam correr a maratona de Londres quando ele for solto, com Irene vestida de guarda prisional e Bronson de detento.

Embora o futuro do relacionamento deles permaneça incerto, Irene considera a possibilidade de um novo casamento. Ela destaca o respeito mútuo que compartilham e como a vida pode nos surpreender ao longo dos anos. A reunião deles, após décadas de separação, é um testemunho da capacidade do tempo de mudar as circunstâncias e das segundas chances que a vida pode oferecer.