Brasileiro que fugiu da penitenciária nos Estados Unidos entra na ‘lista vermelha’ da Interpol

Foragido a 11 dias, o brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada nos Estados Unidos, entrou para a ‘lista vermelha’ da Interpol, o que significa que ele será preso ao tentar entrar em qualquer país que faz parte do acordo internacional.

Danilo Cavalcante tem 34 anos e foi preso e julgado pela morte de Débora Evangelista Brandão, morta a facadas na frente dos dois filhos. Ele fugiu da cadeia escalando uma parede e há 10 dias uma força tarefa formada por agentes da SWAT, agentes federais, estaduais e locais vasculham o estado da Pensilvânia com carros, helicópteros e drones em busca o assassino, considerado “extremamente perigoso”.

O governo da Pensilvânia está oferecendo uma recompensa de US$ 25 mil ( cerca de 123 mil) por informações que levem à sua prisão.

LEIA TAMBÉM: Ainda na perseguição de brasileiro foragido, polícia dos EUA prende irmã e promete deportá-la

No último sábado uma câmera de segurança de uma loja o flagrou a cerca de 40 km do local onde fica a prisão, com barba e bigode raspados.

Os agentes locais gravaram uma mensagem da mãe de Danilo pedindo para ele se entregar e a polícia da imigração norte-americana prendeu sua irmã e pretende deportá-la o mais rápido possível.

Investigações trouxeram informação de que ele também é procurado no Brasil, no estado de Tocantins, por homicídio. Ele fugiu do país em 2017, indo para Porto Rico, e depois para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Segundo a polícia, Débora sabia que ele era procurado no Brasil e ameaçou entregá-lo à polícia. Esse e ressentimento pelo fim do relacionamento teriam sido os motivos para o assassinato.