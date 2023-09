Vídeos chocantes: Forte terremoto no Marrocos deixa mais de 1 mil mortos e 1,2 mil feridos

Vídeos em redes sociais dão conta do devastador terremoto de 6,8 graus que provocou a morte de mais de 1 mil mortos no Marrocos. O número de feridos já passou de 1.200 e continua subindo, muitos deles com extrema gravidade, informou o Bio Bío.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilômetros, com epicentro a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakesch. Posteriormente, uma hora mais tarde, foi sentida uma réplica de magnitude 4,9.

“Vi que os edifícios se moviam. Não temos os reflexos para este tipo de situações. Depois saí e havia muita gente lá fora. As pessoas estavam chocadas e em pânico. As crianças choravam”, contou um dos habitantes da capital,

A sacudida foi sentida até a capital Rabat, a centenas de quilômetros de distância, e em cidades costeiras como Casablanca ou Essaouira, mesmo no país vizinho Argélia.

Devido à forte movimentação, vários edifícios desabaram.

Na maioria das cidades atingidas, as ruas foram tomadas por adultos e crianças, que preferiram deixar suas casas com medo de novos terremotos, após o primeiro tremor. E, de fato, houve um segundo tremor, mais fraco, 15 minutos depois, informaram as agências internacionais de notícias.

Segundo o governo brasileiro, não há notícia de que havia brasileiros entre os mortos e feridos.

O número de mortos e feridos deve aumentar nas próximas horas, de acordo com as autoridades locais, uma vez que os trabalhos de resgate está sendo mais lento por causa dos bloqueios e obstruções nas estradas e ruas das cidades mais atingidas.