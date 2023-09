NASA: Rover Perseverance concluiu seu primeiro experimento para produzir oxigênio em Marte

A NASA alcançou um marco significativo na sua exploração de Marte, pois o rover Perseverance concluiu com sucesso seu primeiro experimento para produzir oxigênio no planeta vermelho. Esse experimento, conhecido como MOXIE (Experimento de Utilização de Recursos In Situ de Oxigênio em Marte), é o primeiro do seu tipo e pode ter importantes implicações para futuras missões tripuladas a Marte.

MOXIE, de acordo com a CNN, é um dispositivo do tamanho de um microondas que se encontra a bordo do Perseverance. O experimento começou há mais de dois anos, pouco depois que o rover aterrisou em Marte. Durante esse tempo, MOXIE gerou um total de 122 gramas de oxigênio, o que equivale à quantidade de oxigênio que um cachorro pequeno respira em 10 horas.

O funcionamento de MOXIE envolve a conversão de parte do dióxido de carbono abundante na atmosfera marciana em oxigênio utilizável. Durante o pico de sua eficiência, MOXIE produziu 12 gramas de oxigênio por hora com uma pureza de 98% ou superior, dobrando os objetivos originais da NASA para o instrumento.

A atmosfera impossível de Marte

A atmosfera marciana consiste em 96% de dióxido de carbono, o que torna inadequado para a respiração humana. MOXIE aborda este desafio dividindo as moléculas de dióxido de carbono e separando o oxigênio.

Archivo - Instrumento MOXIE NASA JPL - Archivo (NASA JPL/Europa Press)

Esse processo poderia ser essencial para proporcionar ar respirável a futuros astronautas em Marte e produzir oxigênio necessário para o combustível de foguetes usados em viagens de retorno à Terra.

O sucesso de MOXIE representa um passo crucial para a capacidade dos humanos de viverem e trabalharem em Marte usando recursos locais. A tecnologia desenvolvida neste experimento pode abrir caminho para sistemas maiores e mais avançados que produzam oxigênio em uma escala que beneficie futuras missões espaciais.

O próximo passo na exploração de Marte incluirá a prova de outras tecnologias e materiais de habitat que permitam aos astronautas ampliarem ainda mais sua presença no planeta vermelho. A NASA vê este logro como um passo essencial para uma exploração lunar sustentável e o apoio a futuras missões tripuladas a Marte.