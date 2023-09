Marido é preso suspeito de mandar matar mulher para ficar com R$ 90 mil do seguro de vida, no CE

Leonardo Nascimento Chaves foi preso suspeito de encomendar a morte da esposa, Kaianne Bezerra Lima Chaves, para ficar com o dinheiro do seguro de vida (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil concluiu que a contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, morreu após uma emboscada armada pelo próprio marido, Leonardo Nascimento Chaves, em Aquiraz, no Ceará. O caso incialmente foi tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porém, as investigações apontaram que foi o companheiro da vítima quem encomendou o assassinato para ficar com R$ 90 mil do seguro de vida dela.

Kaianne foi morta no último dia 26 de agosto, quando foi feita refém na casa em que morava e ferida com golpes de um objeto contundente no pescoço. No dia 29, o motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro, de 39 anos, foi preso, e um adolescente de 16 anos, apreendido, suspeitos de serem os executores do crime.

Conforme reportagem do site G1, na ocasião, o marido da vítima relatou à polícia que a casa deles tinha sido invadida por dois homens armados, que teriam matado a esposa e fugido levando alguns pertences. Chaves teria, inclusive, pedido para os familiares de Kaianne que parassem de ficar cobrando a polícia sobre as investigações do caso.

“Vamos reduzir essas postagens, de ficar cobrando, pq a polícia já fez 90% do trabalho dela”, disse ele em uma das mensagens aos familiares da contadora. ”Eu me sinto mal toda vez que abro meu Insta e vejo todos os familiares repostando os vídeos pedindo justiça”, reclamou ele.

Reviravolta

Os trabalhos da investigação continuaram em andamento e o marido passou a ser considerado suspeito depois que câmeras de segurança de um shopping registraram o encontro dele com os suspeitos. O homem foi apontado como mandante do crime, com o objetivo de ficar com o dinheiro do seguro de vida.

Logo após a morte da esposa, ele chegou a comprar passagens para ir a Portugal, porém, foi preso na quarta-feira (6), enquanto saía da casa de familiares de Kaianne, em Fortaleza.

Ele negou ser o mandante do crime, mas a corporação disse ter provas suficientes e ele foi indiciado por feminicídio. O homem segue à disposição da Justiça.

A defesa do marido e do motorista de aplicativo não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Frieza

Um parente de Kaianne, que não quer ser identificado, disse ao G1 que estranhava algumas das explicações dadas por Chaves e chegou a desconfiar dele, mas nenhum dos outros parentes acreditavam que isso poderia ser possível.

“Na noite do crime ele nos disse que tinham ido lanchar no shopping, quando recebeu a ligação de um vizinho avisando que ele havia deixado o carro com o farol ligado em frente de casa. Aí eles voltaram, ele apagou o farol, deixou ela em casa e saiu para comprar janta. Se eles tinha lanchado, por que ele ia sair de novo para comprar janta? Depois disse que botou para esquentar no micro-ondas e foi regar as plantas. Se ele acabou de comprar essa janta veio fria? Tinha muita coisa que não estava batendo”, falou o parente.

“No velório, não derramou uma lágrima. Depois disse que eles tinham um acordo de cremar o corpo e jogar as cinzas pelo mundo. Já estava até com passagem comprada. Psicopata. Ele é frio e calculista”, lamentou.