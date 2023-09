Lotofácil da Independência sorteio neste sábado prêmio de R$ 200 milhões

Atenção, apostadores de plantão, as casas lotéricas recebem somente até 19h as apostas dos interessados em tentar a sorte e levar para casa um dos maiores prêmios da Lotofácil do ano.

São nada menos do que R$ 200 milhões que serão pagos ao sortudo que acertar as 15 dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h, em São Paulo.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3. Quem quiser dar uma forcinha para a sorte pode aumentar o número de números preenchidos no volante, subindo as probabilidades de acerto. No volante comum, a probabilidade é de 1 para 3,2 milhões. Na cartela com 20 números, 1 em 211. O problema é que o preço da aposta na cartela de 20 números sobre de R$ 3 para R$ 46.512.

Assim como corre em todos os sorteios especiais, o sorteio 2900 da Lotofácil não acumula. Se ninguém acertar as quinze dezenas, o prêmio será pago aos apostadores que acertaram 14 números, e assim sucessivamente.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube, a partir das 20h.