Frente fria chega a São Paulo neste sábado trazendo nuvens carregadas

Uma frente fria que atravessou o Paraguai e o sul do Brasil chega neste sábado à região sudeste, trazendo nuvens carregadas para todo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Com a chegada da nova frente o tempo muda e há risco de temporais em várias regiões do estado de São Paulo. Na região de Presidente Prudente, extremo oeste paulista, pode chover a qualquer hora do dia, com muitos raios e rajadas fortes de vento que podem chegar a 80 km/h.

Na região da Grande São Paulo, sul, leste e noroeste do estado deve chover à tarde e à noite, com risco de chuva forte em algumas regiões e raios.

LEIA TAMBÉM: Vaca “mimosa” é resgatada de telhado após enchente em Estrela

A chegada da frente fria, no entanto, não tem força para baixar a temperatura de forma acentuada. Neste sábado, a previsão ainda é de calor, com máximas de 30ºC. No domingo, a temperatura cai um pouco, para 27ºC, mas na segunda e terça-feira o calor já volta com força total e na próxima semana o paulistano terá tardes com mais de 33ºC.

SUL DO BRASIL

Os estados do sul do país, já duramente castigados pelos fortes temporais durante toda a semana, continuam a enfrentar áreas de instabilidade com a passagem da frente fria. Em Santa Catarina e Paraná o final de semana será chuvoso, com temporais mais fortes em algumas regiões.

Já no Rio Grande do Sul, que teve uma madrugada e manhã chuvosa, a nebulosidade começa a diminuir à medida que a frente fria avança para o sudeste e centro-oeste do país e a chuva vai diminuindo.