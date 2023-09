Carro cai na piscina e jovem morre afogada no Guarujá

Uma jovem de 22 anos morreu afogada no litoral de São Paulo quando o carro em que ela estava caiu na piscina da casa, nesta sexta-feira.

Isabella Natália de Oliveira Silva estava no banco traseiro do veículo. Além dela, havia o motorista e mais duas passageiras.

A casa onde ocorreu o acidente fica no Balneário Praia do Pernambuco, no Guarujá, Eles havia acabado de chegar no local para passar o feriado prolongado quando o motorista manobrou o carro para entrar na garagem e acabou caindo na piscina.

O carro tombou de lado e depois ficou de ponta-cabeça. O motorista e as duas mulheres conseguiram sair com facilidade, pois suas janelas estavam abertas, mas Isabella, que estava no banco de trás, com porta e vidros trancados, não conseguiu deixar o veículo.

Apesar dos esforços de todos o presentes para tentar levantar o carro e retirar a jovem, ela só foi socorrida com a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Os socorristas ainda fizeram manobras de reanimação para tentar salvá-la, mas constataram que ela havia tido uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Após todos os prestarem depoimento, o caso foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá como homicídio culposo na direção do veículo (quando não há intenção de matar).